МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью в газете The Times, посвященную высылке дипломатов из ряда стран в связи с "делом Скрипаля".

Материал Times был опубликован под заголовком "Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов".

"Можно ли представить себе мир без Китая, Индии, Пакистана, арабских стран, Южной Америки, Африки и половины Европы? Нет — если вы, конечно, не снисходительный колониалист из Times", — отметили в Twitter российские дипломаты.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Can you imagine the world without China, India, Pakistan, Arab nations, S.America, Africa and half of Europe? No — unless you are a patronizing colonialist from @thetimes pic.twitter.com/nV5ySwFUn4 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 марта 2018 г.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, российские власти это категорически отрицают.