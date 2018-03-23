Российские дипломаты ответили на оскорбление посла Яковенко британскими СМИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дипломаты из посольства России в Великобритании ответили на статью Daily Mail, посвященную пресс-конференции российского посла Александра Яковенко. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Twitter.
Статья, написанная в насмешливо-скептическом тоне, представляет собой репортаж и изобилует подобными пассажами:
"Российский посол Александр Яковенко смотрел слишком много фильмов про Джеймса Бонда. Отрепетированный смешок. Натужный юмор. Вчера во время эксцентричной пресс-конференции в его резиденции, человек Кремля сделал ставку на нарочитую вежливость".
Для ответа дипломаты привели следующий отрывок из текста:
"Отвратительные личные оскорбления и сексизм от Квентина Летса на Daily Mail Online. Он даже не присутствовал на пресс-конференции посла. Однако вы можете посмотреть ее здесь и составить свое собственное мнение", — говорится в сообщении посольства.
Sickening personal insults and sexism by @thequentinletts in @mailonline. He didn’t even attend Ambassador’s press conference — but you can watch it at https://t.co/ghX7rKkCZC and make up your own mind. pic.twitter.com/A1O96NM9EP— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 23 марта 2018 г.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.