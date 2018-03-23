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"Щупальца Госдепа". Зачем Трампу "Голос Америки"

08:0023.03.2018
(обновлено: 08:04 23.03.2018)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Белый дом хочет взять под контроль американские государственные СМИ, вещающие на зарубежные страны. По словам конгрессмена-демократа Элиота Энгеля, администрация президента США намерена произвести кадровые перестановки в Совете управляющих по вопросам вещания, чтобы сделать его более лояльным Дональду Трампу. О том, к каким последствиям это может привести, — в материала РИА Новости.

Недостаточно лояльны

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Главный демократ в комитете по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель предупреждает, что до конца марта в Совете управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG) может случиться "государственный переворот" — смещение с поста генерального директора Джона Лансинга и замена его Андре Мендесом, который сегодня возглавляет кубинское направление. Происки Трампа он усматривает в том, что Мендес и его куратор Скотт Шапиро — люди, близкие к Стивену Бэннону. До середины августа прошлого года Бэннон занимал должность главного стратегического советника президента, но и покинув Белый дом, остался в команде Трампа и возглавляет сетевое издание Breitbart News Network.

Письмо Энгеля распространили американские СМИ. Теперь его обсуждают на все лады, дополняя новыми подробностями. В частности, напоминают, что именно Breitbart не столь давно критиковал руководство BBG за недостаточную лояльность кабинету.

"Голос Америки", радио "Свободная Европа" и другие вещательные организации, управляемые BBG, ушли от своей традиционной миссии по продвижению классических американских ценностей и интересов во всем остальном мире и стали зеркальным отражением таких СМИ, как CNN, ABC, NBC и CBS. Нынешний генеральный директор Джон Лансинг, ветеран отрасли, взялся за вожжи в 2015 году, но ничего не сделал, чтобы переломить эту тенденцию", — писал Breitbart.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне

Джон Лансинг был назначен генеральным директором BBG в 2015 году президентом-демократом Бараком Обамой. В начале минувшего года Breitbart опубликовал список десяти руководителей федеральных структур, которых Трампу стоило бы уволить в первую очередь. Лансинг значился в нем под номером три.

Застрявшие во времени

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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BBG — правительственное агентство Соединенных Штатов, цель которого — "информирование, привлечение и объединение людей во всем мире в поддержку свободы и демократии", как сказано на официальном сайте. Агентство призвано "поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран и служить надежным источником и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации". 

Совет действует через подконтрольные вещательные компании, такие как "Голос Америки", "Свобода" и "Свободная Европа", "Свободная Азия", а также ряд других. В общей сложности речь идет о вещании на 61 языке в 125 странах мира. Бюджет BBG превышает 700 миллионов долларов.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Радио Свободная Европа" в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Радио Свободная Европа" в Праге

С 1994 года совет формируется на двухпартийной основе: восемь человек — четыре республиканца и четыре демократа. Буквально за несколько дней до своего прощания с Белым домом Обама утвердил новый порядок, отказавшись от двухпартийного принципа. Теперь этим может воспользоваться Трамп.

"BBG — одно из щупалец Госдепа, фактически обособленное и от администрации президента, и даже от нынешнего внешнеполитического ведомства, — функционирует в независимом режиме. Нынешнее американское иновещание — как тот японский солдат, который десятилетия спустя после окончания Второй мировой продолжает воевать где-то на острове в океане. Так и совет управляющих по-прежнему сражается с бывшей социалистической системой, хотя ее давно уже нет", — говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"Твиттер-президенту" нужны свои СМИ

Суть претензий к BBG и подконтрольным ему каналам в том, что они, по сути, заняли позицию большинства американских СМИ, симпатизирующих Демократической партии. Вместо того чтобы пропагандировать во всем мире политический курс нынешней республиканской администрации, они нередко критикуют его. Учитывая, что Дональд Трамп был изначально лишен собственного мощного медиаресурса, он крайне нуждается в его формировании — в том числе на внешнем поле, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

© Фото : Public domainНьюсрум в офисе BBG (Broadcasting Board of Governors)
© Фото : Public domain
Ньюсрум в офисе BBG (Broadcasting Board of Governors)

Фактически единственный в США крупный телеканал, выступающий с позиций республиканцев, — FoxNews, но и он не всегда занимает точку зрения Трампа. Дело в том, что нынешний глава Белого дома не пользуется полной поддержкой Республиканской партии, где сложилось достаточно серьезное крыло оппозиционных ему политиков.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"Свою альтернативную позицию Трамп может выражать в Twitter, что он постоянно и делает. Однако соцсеть не позволяет делать это аргументированно, использовать аналитику. Кроме того, Трампу крайне необходимо распространять свое влияние на Западную и Восточную Европу, на Китай. Он очень заинтересован в собственной информационной площадке, в которую и хочет превратить американское иновещание", — говорит Дмитрий Абзалов.

Свои информационные позиции Дональд Трамп укрепляет в преддверии предстоящих промежуточных выборов в конгресс и серии серьезных переговоров с европейскими лидерами, убежден аналитик.

"Twitter, как и прежде, остается главным медиаресурсом Трампа, и он постоянно генерирует через него множество информационных поводов. Их мгновенно подхватывают издания и телеканалы по всему миру. Но надежных СМИ, на которые он мог бы опереться, у него просто нет", — соглашается и Евгений Минченко.

"Думаю, это не последний шаг Трампа в данном направлении. Он попытается расширить свой контроль над СМИ, причем не только над иновещанием, но и внутри страны. Основная его проблема в том, что если с помощью Twitter он выиграл первые президентские выборы, то вторые без фронтального давления прессы ему, как несистемному кандидату, выиграть не удастся. Потому он продолжит предпринимать решительные шаги по формированию мощного пула "своих" массмедиа", — резюмирует Дмитрий Абзалов.

© РИА НовостиСравнение RT и BBG
© РИА Новости
Сравнение RT и BBG
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