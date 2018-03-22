ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Госдепартамент США считает одним из своих главных приоритетов борьбу с государственными СМИ из России, Ирана и Китая, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов исполняющая обязанности замгоссекретаря США Хезер Науэрт.

"Около полутора лет назад появился еще один приоритет и это приоритет для Global Engagement Centre – противостояние пропаганде СМИ, которыми владеют другие государства. Это то, что делается сейчас и это будет часть моей работы, я буду серьезно концентрироваться на этом. Я считаю, что это очень серьезный вопрос. Если мы посмотрим на пропаганду, она исходит от ряда государств, включая Россию, Иран и Китай", — сказала она.

Науэрт добавила, что она очень благодарна конгрессу, который выделил дополнительные средства на эту борьбу. По ее словам 40 миллионов долларов, которые будут направлены из бюджета Пентагона на развитие Global Engagement Centre будут направлены на решение двух важнейших вопросов – дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и как раз противодействие пропаганде.

Конгрессмены США Сет Мултон и Элайза Стефаник во вторник внесли в палату представителей законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1934 года. В частности, конгрессмены предлагают обязать государственные СМИ предоставлять дважды в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте, и снабжать свои материалы пометкой о том, что это СМИ спонсируется определенным государством. В случае, если передача длится больше 60 минут, то такие пометки должны появляться в эфире раз в час. В аппаратах авторов законопроектов не смогли предоставить РИА Новости оперативные комментарии по этой теме. Издание Foreign Policy ранее сообщало, что такие каналы, как Би-Би-Си и France 24 не попадут под влияние закона ввиду их "редакционной независимости", хотя они и финансируются государством.

При этом в конгрессе сейчас находятся еще как минимум два законопроекта, посвященные той же теме. Один из них призван заменить FARA и называется Законопроект о реформировании иностранных организаций (FERA), но содержательно ее дублирует. Второй называется Законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет FARA, но направлен прежде всего на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например, китайский Институт Конфуция.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя законопроект по усилению противодействия "российской пропаганде" в США, заявила, что, когда FARA "уже не вставляет", американские конгрессмены "переходят на более тяжелые законопроекты".

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".