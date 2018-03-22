ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Госдепартамент США считает одним из своих главных приоритетов борьбу с государственными СМИ из России, Ирана и Китая, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов исполняющая обязанности замгоссекретаря США Хезер Науэрт.
Науэрт добавила, что она очень благодарна конгрессу, который выделил дополнительные средства на эту борьбу. По ее словам 40 миллионов долларов, которые будут направлены из бюджета Пентагона на развитие Global Engagement Centre будут направлены на решение двух важнейших вопросов – дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и как раз противодействие пропаганде.
При этом в конгрессе сейчас находятся еще как минимум два законопроекта, посвященные той же теме. Один из них призван заменить FARA и называется Законопроект о реформировании иностранных организаций (FERA), но содержательно ее дублирует. Второй называется Законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет FARA, но направлен прежде всего на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например, китайский Институт Конфуция.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".