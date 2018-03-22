Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на выдворение Гончаровой с Украины

ВЕНА, 22 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает на более развернутую реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на выдворение из Украины российской журналистки Натальи Гончаровой, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"На Украине полным ходом продолжаются притеснения журналистов. 17 марта власти под надуманными предлогами депортировали журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову. Отмечаем, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ в Twitter обратил внимание на этот вопиющий шаг киевских властей. Рассчитываем на более развернутую реакцию по этому противоправному сюжету", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Он напомнил, что это уже восьмой случай, когда российские журналисты подвергаются насильственным действиям в нарушение международных обязательств Украины и внутреннего законодательства страны.
"За период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года УВКПЧ ООН задокументировало девять случаев физических нападений или применения силы к журналистам, которые были совершены государственными субъектами или членами крайне правых групп, действовавших безнаказанно. Нет прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов, что способствует созданию атмосферы безнаказанности и страха. До сих пор не установлены ответственные за убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета", — заключил дипломат.