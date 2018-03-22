Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на выдворение Гончаровой с Украины

ВЕНА, 22 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает на более развернутую реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на выдворение из Украины российской журналистки Натальи Гончаровой, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года. Комментируя ситуацию, Дезир заявил, что власти не должны выдворять журналистов из других стран-участниц ОБСЕ.

"На Украине полным ходом продолжаются притеснения журналистов. 17 марта власти под надуманными предлогами депортировали журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову. Отмечаем, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ в Twitter обратил внимание на этот вопиющий шаг киевских властей. Рассчитываем на более развернутую реакцию по этому противоправному сюжету", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он напомнил, что это уже восьмой случай, когда российские журналисты подвергаются насильственным действиям в нарушение международных обязательств Украины и внутреннего законодательства страны.

"За период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года УВКПЧ ООН задокументировало девять случаев физических нападений или применения силы к журналистам, которые были совершены государственными субъектами или членами крайне правых групп, действовавших безнаказанно. Нет прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов, что способствует созданию атмосферы безнаказанности и страха. До сих пор не установлены ответственные за убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета", — заключил дипломат.