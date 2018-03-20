Симоньян о новых мерах против Sputnik в Британии: ждем, когда отключат воду

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала исключение Sputnik UK из Торговой палаты Эдинбурга.

"Теперь должны отключить горячую воду. Ждем", — сказала она.

Это решение приняли на фоне обострения российско-британских отношений после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон, не приводя доказательств, обвиняет Москву.

Нарушает принцип аполитичности

Накануне в Sputnik UK сообщили, что призыв городского совета Эдинбурга прекратить отношения с агентством спровоцировал в СМИ кампанию против них. Это и стало причиной их исключения.

Этот шаг уже сочли политически мотивированным и нарушающим принципы независимости.

Меры против российских СМИ

Также в Sputnik UK назвали это решение позорным моментом в 230-летней истории Торговой палаты и сигналом того, что "медийное и политическое давление может привести к исключению из этой бизнес-организации".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее.

В 2015 году из-за санкций британского казначейства банк Barclay's закрывал счет агентства МИА "Россия сегодня", в состав которого входит Sputnik. Тогда руководство агентства назвало этот шаг проявлением цензуры.

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Владимир Путин говорил, что принятие этого документа свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.