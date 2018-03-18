Мединский сравнил "аналитику" британских СМИ с пропагандой Геббельса

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский сравнил материалы британского телеканала BBC по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери с пропагандой Йозефа Геббельса.

"Послушал всю "аналитику Би-Би-Си" по "делу Скрипаля". Полная деградация у них в пропаганде", — написал министр культуры в Twitter.

Как считает Мединский, по сравнению с материалами BBC даже "аферы" министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса — образец "логики, здравого смысла и "неопровержимой" доказательной базы".

Дело Скрипаля

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва хотела получить доступ к материалам расследования, однако британская сторона в этом отказала.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не предоставил. Из-за "дела Скрипаля" Британия вышлет 23 российских дипломата и заморозит двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника британского посольства, отозвала согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявила о прекращении деятельности Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией.