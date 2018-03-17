СЖР ждет реакции иностранных коллег на выдворение Гончаровой из Украины

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Союз журналистов России рассчитывает на реакцию со стороны международных журналистских организаций в связи с выдворением из Украины корреспондента российского телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой, заявил РИА Новости в субботу председатель организации Владимир Соловьев.

Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила въезд ей на три года, сообщила Служба безопасности Украины в субботу. По данным спецслужбы, журналистка в начале марта подготовила четыре видеоматериала, которые "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

"Мы будем обращаться в Европейскую федерацию журналистов и Международную федерацию журналистов, куда входит Союз журналистов России. Я думаю, что какая-то реакция будет, тем более, что сейчас мы будем развивать базу нарушений прав журналистов как наших за рубежом, так и иностранных здесь. Все эти подобные факты мы будем анализировать и ставить всех в известность. Я думаю, отклик на это будет", — сказал Соловьев.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. В начале ноября на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова, его сняли с поезда Москва-Одесса и запретили ему въезд в страну на пять лет. Шестого мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.