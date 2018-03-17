Лавров посоветовал не читать западных газет

АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западная пропаганда становится более примитивной и наглой.

"Михаил Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

По его оценке, это можно наблюдать в самых разных ситуациях, "будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью".

"Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны, становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа", — считает Лавров.

Он также напомнил, что когда шла операция Сирии и России по освобождению Восточного Алеппо, "те самые западные СМИ — газеты, телевидение, интернет-издания — голос сорвали, заявляя, что это "гуманитарная катастрофа". Когда шла операция американской коалиции по освобождению иракского Мосула, а затем сирийской Ракки, "таких воплей" не было, отметил Лавров. "Но если сейчас ретроспективно сравнить эти операции (Восточный Алеппо, Ракка, Мосул), то в Ракке и Мосуле не было никаких гуманитарных коридоров, не создавалось никаких условий, чтобы мирные жители, желающие уйти из этих мест боевых действий, могли уйти. Ребята там не особо задумывались о доставках гуманитарной помощи", — напомнил глава МИД России.

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