Россия ответит на любые незаконные действия Лондона в отношении RT

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ответ Москвы на любые незаконные действия Лондона против российских СМИ будет основан на принципе взаимности и будет соответствовать интересам РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несколько парламентариев после заявления британского премьера Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании. Мэй не дала прямого ответа на это предложение, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

"Как вы понимаете, любые незаконные действия в отношении любого средства массовой информации Российской Федерации в Великобритании, конечно же, приведут на основе принципов взаимности к ответным шагам. Какие будут эти шаги — это будут шаги, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации", — сказал Песков журналистам.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.