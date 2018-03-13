ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom написал автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", держателю лицензии телеканала RT, письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля", сообщает пресс-служба регулятора.

Ofcom отмечает, что обязан следить за соответствием зарегистрированных в Великобритании СМИ общим правилам работы на территории страны.

"В письме RT сказано, что мы проведем нашу независимую оценку на предмет соответствия правилам и предъявляемым к ним требованиям в ускоренном порядке и в ближайшее время напишем в RT и сообщим о деталях процесса", — заявила пресс-служба.

Обвинения из Лондона

Накануне британский премьер Тереза Мэй заявила, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она потребовала от Москвы объяснений и в противном случае пообещала ввести "более серьезные меры", чем раньше. Никаких доказательств британская сторона не предъявила.

Несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры против RT, вплоть до отзыва у него лицензии. В ответ телеканал заявил, что ограничение его деятельности нанесет ущерб британскому обществу, "поскольку уже многие годы телеканал показывает чрезвычайно важные, но не рассказанные истории, а также проигнорированных людей, в том числе многих депутатов и других общественных деятелей Великобритании, которые были исключены из публичных обсуждений основными СМИ".

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT Москва ответит Лондону зеркально.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также не исключил, что в таком случае будут приняты симметричные меры для британских СМИ. По мнению члена Общественной палаты Елены Суторминой, отзыв лицензии у RT будет вопиющим нарушением международного права, и России нужно будет задуматься об ответных санкциях.

Отравление Скрипаля

Скрипаля и его дочь 4 марта нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери, сейчас они находятся в коме. Вместе с ними пострадал и полицейский. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Скрипаль получил убежище в Британии в 2010 году, после того как его и других шпионов обменяли на десять россиян, задержанных в США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу", а президент Владимир Путин посоветовал Лондону сначала самому разобраться с отравлением Скрипаля, прежде чем обсуждать инцидент с Россией.