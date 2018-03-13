МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России стоит законодательно закрепить понятие "информационная война", которое может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из страны, которая ведет такую войну против РФ, заявил председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Заявления британских функционеров о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 английскими чиновниками и другими официальными лицами ожидаемы. Это продолжение развернутой ранее информационной войны против России… Нам стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационной войны", — цитирует Дегтярева его пресс-служба.
По мнению парламентария, МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России".
"На сегодняшний день российским правоохранительным и судебным органам не на что опереться в законодательстве при выдвижении таких версий. Признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны. Русофобия в официальной риторике и СМИ повышает риски неадекватных враждебных действий. Тем самым открытая антироссийская политика будет приводить к экономическим потерям в условиях конкуренции разных стран за российский рынок", — заключил он.