МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России стоит законодательно закрепить понятие "информационная война", которое может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из страны, которая ведет такую войну против РФ, заявил председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России в том случае, если "российский след" в инциденте в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира 2018 года Британией из-за ситуации с отравлением в Солсбери.

"Заявления британских функционеров о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 английскими чиновниками и другими официальными лицами ожидаемы. Это продолжение развернутой ранее информационной войны против России… Нам стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационной войны", — цитирует Дегтярева его пресс-служба.

По мнению парламентария, МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России".

"Такого рода информационно-психологическая война может быть и односторонней, если государство не имеет других средств давления на Россию, как конкурента в той или иной сфере. Такое официально закрепленное понятие может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или рассмотрении обвинений в отношении наших соотечественников со стороны других государств", — считает депутат.

"На сегодняшний день российским правоохранительным и судебным органам не на что опереться в законодательстве при выдвижении таких версий. Признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны. Русофобия в официальной риторике и СМИ повышает риски неадекватных враждебных действий. Тем самым открытая антироссийская политика будет приводить к экономическим потерям в условиях конкуренции разных стран за российский рынок", — заключил он.