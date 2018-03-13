RT рассказал, к чему приведет ограничение работы телеканала в Британии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность телеканала в стране, отметив, что такие меры нанесут вред гражданам Соединенного Королевства.

В понедельник несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании.

На сайте телеканала говорится, что он уже много лет "показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории", а также становится площадкой для выступления тех людей, которых основные средства массовой информации исключили из публичных обсуждений.

"RT играет важную роль в создании полной новостной картины для своей аудитории, телеканал получил множество наград в области журналистики. Данные инициативы лишь показывают, насколько сильно некоторые публичные деятели готовы отвернуться от их собственных граждан, а также демонстрируют отсутствие какого-либо желания наладить связь с избирателями с помощью тех каналов, которые они выбирают для получения новостей. Это лишь ведет к еще большей поляризации в обществе, на которую так часто жалуются", — говорится в заявлении.

В последнее время на Западе стали активно обсуждать тему информационной борьбы с российскими СМИ. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах — членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Владимир Путин заявил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе, при этом выразив надежду, что здравый смысл восторжествует и до реальных ограничений дело не дойдет.