Симоньян ответила критикам RT в Британии, требующим запрета телеканала

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила британским политикам, критикующим телеканал, одним из ведущих которого в прошлом году стал бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.

"Британские парламентарии обиделись, что бывшего первого министра Шотландии взяли к нам работать, а их — нет", — приводит RT слова Симоньян.

В ноябре 2017 года телеканал начал транслировать авторское шоу бывшего премьера и экс-лидера Шотландской национальной партии Салмонда, что вызвало особое возмущение у главы международного комитета британского парламента Тома Тугендхата, выступающего за запрет вещания RT в стране.

В недавнем интервью BBC Radio 5 LIVE он заявил, что телеканал является "вражеским агентом", ведущим "информационную войну" в Великобритании. Политик также обрушился с критикой на Салмонда, который, по его словам, работает на российском "пропагандистском ресурсе".

Телеканал отмечает, что решение экс-премьера стать ведущим собственного политического шоу на RT ранее подвергли критике его однопартийцы, а действующий первый министр Никола Стёрджен призвала шотландских чиновников не участвовать в передаче. Бойкотировал приглашение на шоу и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как сообщает RT, продюсеру и соведущей программы Тасмине Ахмед-Шейх, занимающей должность координатора по вопросам равенства и прав женщин в Шотландской национальной партии, пригрозили, что ее политическая карьера несовместима с работой на телеканале.