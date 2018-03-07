Деньги на Twitter: на что "Радио Свобода" тратит американский бюджет

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Радиостанция "Радио Свобода" попыталась раздуть скандал вокруг слов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что она никогда не пользуется iPhone.

Накануне Симоньян рассказала подписчикам, почему использует в постах и твитах знак апострофа (') вместо твердого знака. Она также отметила, что никогда не пользовалась айфоном, поэтому все попытки объяснить ей, как ставить "ъ" на этом смартфоне, бессмысленны.

Финансируемая конгрессом США радиостанция посвятила этим постам разоблачительную статью. "Радио Свобода" попыталось уличить главного редактора во лжи, основываясь на комментариях пользователей соцсетей.

Так, некоторые из них обратили внимание на то, что часть сообщений в Twitter Симоньян постятся с айфона.

Главный редактор заметила, что не во всех соцсетях размещает посты лично. Симоньян ведет сразу несколько каналов в соцсетях, и информацию в некоторых из них дублируют ее помощники.

Пост, который изначально привлек внимание пользователей, Симоньян написала в Telegram, а позже он был скопирован в Twitter. И это легко проверить по времени публикации, что является стандартом для журналистов.

Пост Маргариты Симоньян в Telegram Пост Маргариты Симоньян в Telegram

Пост Маргариты Симоньян в Twitter Пост Маргариты Симоньян в Twitter

Ежегодный бюджет "Радио свобода", финансируемой за счет американских налогоплательщиков, составляет 117,4 миллиона долларов в год. Радиостанция декларирует свою миссию как "содействие демократическим ценностям" в странах, где "свобода прессы запрещена властями или недостаточно развита".