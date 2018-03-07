Симоньян посочувствовала главе британского МИД после его нападок на RT

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который призвал членов парламента "хорошо подумать", прежде чем участвовать в программах телеканала.
Накануне Джонсон, выступая в парламенте, назвал RT "очевидным инструментом кремлевской пропаганды". Он призвал парламентариев "хорошо подумать" перед тем, как появляться на телеканале.
Это уже не первый выпад Джонсона в адрес российского телеканала. Осенью глава МИД назвал скандалом появление лейбористов в эфире RT. Как отмечала Симоньян, Джонсон "облил помоями" собственных коллег, которые пользуются правом на свободу слова.