Симоньян посочувствовала главе британского МИД после его нападок на RT

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который призвал членов парламента "хорошо подумать", прежде чем участвовать в программах телеканала.

"Борис Джонсон однажды уже отругал своих коллег за то, что ходят к нам в эфир, а они продолжают ходить. Никакого авторитета у министра. Кайнд ремайндер Борису Джонсону о том, что его отец — писатель Стэнли Джонсон — не отказал себе в удовольствии прийти к нам в эфир", — сказала Симоньян.

Накануне Джонсон, выступая в парламенте, назвал RT "очевидным инструментом кремлевской пропаганды". Он призвал парламентариев "хорошо подумать" перед тем, как появляться на телеканале.

Это уже не первый выпад Джонсона в адрес российского телеканала. Осенью глава МИД назвал скандалом появление лейбористов в эфире RT. Как отмечала Симоньян, Джонсон "облил помоями" собственных коллег, которые пользуются правом на свободу слова.