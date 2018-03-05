Российские дипломаты ответили на слова Британии об угрозе со стороны Москвы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские дипломаты ответили на слова Стивена Хиллиера, начальника штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании, о растущей угрозе со стороны России. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter российского посольства в Лондоне.

В статье The Telegraph от 5 марта приводятся слова начальника штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании (Royal Air Force — RAF) Стивена Хиллиера, который утверждает, что Россия представляет все большую угрозу безопасности Британии.

В частности, Хиллиер заявил, что Россия является одной из главных проблем, поскольку она "нарушает международные нормы" и "оказывает давление" на британцев.

"Это что-то вроде того, как если бы Россия нарушила нормы международного права в Ираке и Ливии, а затем стала бы рассказывать британцам о грозящих последствиях, если они неправильно проголосуют?", — написали российские дипломаты, опубликовав отрывок из заметки The Telegraph.

Like, Russia challenging international law in Iraq and Libya and putting pressure by telling Brits to face consequences if they voted in a wrong way? pic.twitter.com/QxZRYZhSkX — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 марта 2018 г.

В марте 2003 года объединенные силы США и антииракской коалиции, в которую вошла в том числе и Великобритания, начали военную операцию против Ирака, которую впоследствии назвали " Иракская свобода ". Официальным поводом к вторжению стала информация американских разведслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения.

В марте 2011 года во время "арабской весны" в Ливии началась иностранная военная операция против режима Муаммара Каддафи. В ней приняли участие вооруженные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании.