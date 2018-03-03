Российские дипломаты высмеяли статью в Telegraph о "растущей угрозе"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало статью в The Telegraph, в которой приводится заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, обвинившего Москву в выборе "пути эскалации и провокации".

The only way of life threatened here is the lavish @DefenceHQ spending surpassing Russia’s. pic.twitter.com/wzK9CNvaYe — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 марта 2018 г.

"Мы столкнулись с растущей угрозой нашему образу жизни и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — заявил ранее Уильямсон, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

В посольстве не согласились с министром и сделали предположение о реальной причине опасений ведомства.

"Единственное, что находится сейчас под угрозой — что расточительный образ жизни британского министерства обороны, тратящего больше (Минобороны — Прим. ред.) России", — отметили дипломаты в Twitter.

В посольстве часто шутят над заголовками популярных британских газет, а также указывают на ошибки и искажения фактов в СМИ. Так, в середине января дипломаты прокомментировали статью The Times о "секретных российских торпедах", назвав подобные публикации угрозой здравому смыслу.