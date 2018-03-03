Российские дипломаты высмеяли статью в Telegraph о "растущей угрозе"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало статью в The Telegraph, в которой приводится заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, обвинившего Москву в выборе "пути эскалации и провокации".
The only way of life threatened here is the lavish @DefenceHQ spending surpassing Russia’s. pic.twitter.com/wzK9CNvaYe— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 марта 2018 г.
В посольстве не согласились с министром и сделали предположение о реальной причине опасений ведомства.
"Единственное, что находится сейчас под угрозой — что расточительный образ жизни британского министерства обороны, тратящего больше (Минобороны — Прим. ред.) России", — отметили дипломаты в Twitter.
В посольстве часто шутят над заголовками популярных британских газет, а также указывают на ошибки и искажения фактов в СМИ. Так, в середине января дипломаты прокомментировали статью The Times о "секретных российских торпедах", назвав подобные публикации угрозой здравому смыслу.