Посольство в Лондоне раскритиковало статью Telegraph об "авантюрах" в Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Великобритании раскритиковало статью газеты Telegraph о войне в Сирии и мотивах российских властей.
Totally misleading comment by @concoughlin. Victory over jihadists is our common victory for the sake of our peoples and our children. pic.twitter.com/LIXEavxIjc— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 февраля 2018 г.
По словам российских дипломатов, статья Кофлина "вводит в заблуждение".
"Победа над джихадистами — это наша общая победа, одержанная ради наших народов и наших детей", — отметили сотрудники посольства в Twitter, прикрепив к записи фотографию соответствующей страницы Telegraph.