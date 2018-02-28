Посольство в Лондоне раскритиковало статью Telegraph об "авантюрах" в Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Великобритании раскритиковало статью газеты Telegraph о войне в Сирии и мотивах российских властей.

Totally misleading comment by @concoughlin. Victory over jihadists is our common victory for the sake of our peoples and our children. pic.twitter.com/LIXEavxIjc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 февраля 2018 г.

Материал журналиста Кона Кофлина был опубликован под заголовком "Ужасная цена авантюр Путина в Сирии". По утверждению автора, российский президент хочет "продемонстрировать, что ему не нужны указания ООН о том, как вести себя" в отношении конфликта.

По словам российских дипломатов, статья Кофлина "вводит в заблуждение".

"Победа над джихадистами — это наша общая победа, одержанная ради наших народов и наших детей", — отметили сотрудники посольства в Twitter, прикрепив к записи фотографию соответствующей страницы Telegraph.