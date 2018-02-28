Госдеп потратит 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Госдеп США и Пентагон достигли соглашения о выделении 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой и дезинформацией, сообщает The Hill.

Отмечается, что Минобороны США направит соответствующую сумму в Центр глобального взаимодействия Госдепартамента. При этом средства будут использоваться, в частности, для предоставления грантов структурам гражданского общества, поставщикам медиа-контента, академическим учреждениям, частным компаниям и другим организациям, которые работают над проектами по противодействию дезинформации.

"Мы должны не только занимать защитную позицию, но и переходить в наступление", — заявил заместитель госсекретаря Стив Голдстайн, подчеркнув, что финансирование поможет углубить сотрудничество с Силиконовой долиной и другими партнерами по борьбе с пропагандой.

По данным издания, ведомство подготовило инициативу "на фоне широко распространенных опасений относительно будущих попыток России вмешаться в выборы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, в ходе которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявивший обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество" 13 россиянам и трем компаниям из России.В ходе расследования Мюллера обвинения в финансовых махинациях также были предъявлены экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".