В посольстве в Лондоне высмеяли статью Times о российских хакерах на ОИ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратило внимание на статью Times под названием "Русские взломали Игры и свалили вину на КНДР".

В публикации говорится о неких русских хакерах, которые готовили кибератаку на компьютеры организаторов Олимпиады в Пхенчхане, пользуясь при этом северокорейскими ip-адресами.

Примечательно, что еще за несколько дней до начала Игр российский МИД выпустил официальное заявление, в котором предупредил о возможном "вбросе псевдорасследований" на темы, связанные с хакерскими атаками.

We tipped off this forthcoming provocation over 2 weeks ago (https://t.co/MPhM8PmVdy). @thetimes should be more flexible when peddling fake news. pic.twitter.com/9NLsTgFFwC — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 26 февраля 2018 г.

​"Мы предупреждали о готовящейся провокации еще две недели назад. Times, когда вы пудрите людям мозги фейковыми новостями, будьте гибче" — заявили дипломаты.