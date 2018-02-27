В Литве продолжают трансляцию телеканала РТР, несмотря на запрет властей

ВИЛЬНЮС, 27 фев — РИА Новости. Несколько литовских компаний кабельного ТВ продолжают трансляцию телевизионного канала РТР, несмотря на запрет, сообщил во вторник РИА Новости председатель литовской комиссии по телевидению и радиовещанию Эдмундас Вайтекунас.

Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности".

"В Литве действуют около 50 поставщиков кабельного телевидения, к нам поступают сообщения, что некоторые операторы продолжают трансляцию телеканала РТР. Наша комиссия запретила трансляцию канала "РТР-Планета", попадающего под юрисдикцию Швеции. Однако транслируются другие версии канала РТР, попадающие под юрисдикцию других стран — Франции, Великобритании", — сказал РИА Новости Вайтекунас.

Он отметил, что комиссия намерена разобраться в данном вопросе в ближайшее время; узнать, какие именно версии канала транслируются в балтийской республике, а также в каких странах эти продукты зарегистрированы. "Пока вопрос с юридической стороны решен не до конца", — сказал он.

Руководство комиссии признает, что санкции в отношении телеканала РТР в связи с некоторыми юридическими нюансами могут оказаться недействующими.

Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия Литвы по телерадиовещанию ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей, в том числе силовиков.

При этом Еврокомиссия в аналогичной ситуации с претензиями литовских властей в 2014 году к другому российскому каналу — "НТВ мир Lithuania" — посчитала, что Литва может нарушить права ЕС, после чего литовская комиссия по телерадиовещанию все ограничения на трансляцию сняла. В ноябре 2016 года литовская комиссия приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию "РТР Планета". Запрет истек 21 февраля. Власти республики заявили, что санкции к телеканалу были применены после трех нарушений, зафиксированных в 2016 году.