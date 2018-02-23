МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Задача российских СМИ в Сирии — беспристрастно и объективно показывать всему миру то, что там на самом деле происходит, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт об агентстве Sputnik и телеканале RT.

Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт в пятницу заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии, но при этом не пояснила, о какой конкретно ответственности говорит. Ранее власти США обвиняли эти СМИ во вмешательстве в американские выборы, также бездоказательно.

"Конечно, с одной стороны, если говорить с юмором, они тем самым просто отдают должное рейтингу и профессионализму RT. Как будто стоит только RT обратиться к противоборствующим сторонам в Сирии в прямом эфире, война сразу прекратится. Это такой мрачный юмор, но вообще такие заявления они просто показывают… бессилие американской пропагандистской машины. Наши СМИ должны только одно — качественно, профессионально, беспристрастно показывать, что происходит. Они это и делают", — сказал РИА Новости Малькевич.

Он отметил, что для восстановления мира в Сирии "основные усилия предпринимает сирийская власть при поддержке российской армии", а российские СМИ "выполняют очень важную миссию — рассказывают правдиво о том, что там происходит, и о тех жертвах, которые несет мирное население, которое при поддержке законной власти пытается отстоять свою родину, свою землю, свои дома". Малькевич добавил, что в это же время "американские СМИ очень любят фальсифицировать и передергивать информацию о России" и о ее союзниках.

"Им (американским СМИ) это все сходит с рук, в то же время, если дело касается каких-то ущемлений интересов американцев, расплата идет незамедлительно… у них там не разгуляешься. Себе они ничего лишнего позволить не могут", — говорит член ОП РФ.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд пунктов которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Власти США также обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.