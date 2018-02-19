Посольство в Лондоне напомнило о вмешательстве США в выборы по всему миру

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратило внимание на статью New York Times о том, что американские власти влияли на результаты выборов в разных странах мира.

Авторы публикации поговорили с бывшими сотрудником ЦРУ, которые рассказали, что США проводили "тайные и открытые операции" с 1947 года. Среди стандартных методов спецслужб — взлом кабинетов в штаб-квартирах партий, вербовка секретарей, внедрение информаторов, передача ложной информации газетам.

.@NYTimes: only in 1946-2000, US meddled in at least 81 elections, including in Russia. Would the brave British journalist community investigate US interference in UK democracy? pic.twitter.com/9oFBa3AvvS — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 19 февраля 2018 г.

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"Только в 1946-2000 годы США вмешались в минимум 81 избирательный процесс, в том числе в России. Будет ли храброе британское журналистское сообщество расследовать американское влияние на демократию в Соединенном Королевстве?" — поинтересовались в дипмиссии.

На Западе не раз обвиняли Россию в попытках вмешаться в выборы в разных странах. В частности, в Великобритании заявляли, что Москва повлияла на результаты референдума Brexit.

В Кремле все обвинения отвергали, называя их голословными и отмечая, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", никто не представил.