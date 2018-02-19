Посольство в Лондоне напомнило о вмешательстве США в выборы по всему миру

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратило внимание на статью New York Times о том, что американские власти влияли на результаты выборов в разных странах мира.
Авторы публикации поговорили с бывшими сотрудником ЦРУ, которые рассказали, что США проводили "тайные и открытые операции" с 1947 года. Среди стандартных методов спецслужб — взлом кабинетов в штаб-квартирах партий, вербовка секретарей, внедрение информаторов, передача ложной информации газетам.
.@NYTimes: only in 1946-2000, US meddled in at least 81 elections, including in Russia. Would the brave British journalist community investigate US interference in UK democracy? pic.twitter.com/9oFBa3AvvS— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 19 февраля 2018 г.
На Западе не раз обвиняли Россию в попытках вмешаться в выборы в разных странах. В частности, в Великобритании заявляли, что Москва повлияла на результаты референдума Brexit.
В Кремле все обвинения отвергали, называя их голословными и отмечая, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", никто не представил.