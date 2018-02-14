В Литве ограничили трансляцию российского канала "РТР-Планета"

ВИЛЬНЮС, 14 фев — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение об ограничении на год вещания российского телеканала "РТР-Планета", заявил по итогам заседания в среду председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.
"Комиссия посовещалась и решила ограничить трансляцию канала на 12 месяцев", — сказал Вайтекунас.
Решении вступит в силу 23 февраля, его можно будет обжаловать в течение 30 дней. "Своим решением комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы обязует ретрансляторов и отдельных компаний, предлагающих услуги в интернете, работающих на территории Литвы прекратить трансляцию телеканала "РТР Планета" сроком на 12 месяцев с 23 февраля", — говорится документе.
Вопрос о новой мере против российских СМИ встал, как утверждает литовское ведомство, в связи с "непрекращающимися нарушениями директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности — разжигания войны, раздора и этнической ненависти".
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин. В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".