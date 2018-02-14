Британские СМИ испугались российского грузового судна

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Британское издание Daily Star сообщило о том, что российский грузовой корабль "Кызыл-60" опасно сблизился с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря.
"Корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считаных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности", — говорится в статье Daily Star.
.@RoyalNavy encounters Russian Navy while transiting Bosphorus: Mediterranean-bound Echo class @SNMCMG2 flagship & survey vessel @HMSEnterprise crossed paths with Russia-bound #ВМФ #ВФ Auxiliary Fleet cargo vessel Kyzyl-60 in mid-Bosphorus pic.twitter.com/A7qNrMkZj4— Yörük Işık (@YorukIsik) 13 февраля 2018 г.
При этом, судя по фотографиям, опубликованным в Twitter, расстояние между судами было намного больше "считаных метров". Кроме того, очевидно, что британскому военному кораблю российское грузовое судно не угрожало.
В британских СМИ не раз появлялись статьи с ошибками и искажением фактов. Так, в ноябре 2017 года несколько таблоидов сообщили о том, что в США нашли остов "российского корабля-призрака" "Любовь Орлова", который пропал в 2013 году. В публикациях СМИ отмечалось, что судно "захватили орды крыс-каннибалов". При этом в документальном фильме канала Science Channel, на который ссылались журналисты, опровергается предположение о том, что речь идет о лайнере "Любовь Орлова". Остов найденного судна бетонный, тогда как советский корабль был сделан преимущественно из металла. Британские издания замечания экспертов проигнорировали.