Симоньян о "вмешательстве" в Brexit: все свалили на RT и Sputnik

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британской компании 89up о "значительном влиянии" телеканала и агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") на исход референдума по выходу Великобритании из ЕС.
Референдум по Brexit прошел в июне 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,89% британцев.
Исследование 89up
Британские СМИ рассказали об исследовании коммуникационного агентства 89up о "попытках России" повлиять на исход референдума.
Согласно анализу, публикации российских СМИ, в частности RT и Sputnik, и их распространение в соцсетях оказали вчетверо большее влияние на Brexit, чем официальная кампания за выход Британии из ЕС.
Результаты направили в парламентские комитеты, участвующие в расследовании "вмешательства" России.
Компания 89up официально занимается услугами политического пиара и лоббирования. Ее финансировала неправительственная организация Best for Britain, которая в прошлом году получила более 400 тысяч фунтов стерлингов от миллиардера Джорджа Сороса, сообщила The Guardian.
Расследование "вмешательства"
В ноябре британская избирательная комиссия начала расследование источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС (Vote Leave).
Владельцы соцсетей получили письменные запросы по поводу соответствующей информации. Тогда Facebook сообщил, что российские структуры потратили на рекламу, касающуюся голосования по Brexit, чуть меньше доллара.
В свою очередь, Twitter заявил, что RT в указанный период потратил на рекламу тысячу долларов.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".