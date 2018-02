Симоньян о "вмешательстве" в Brexit: все свалили на RT и Sputnik

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британской компании 89up о "значительном влиянии" телеканала и агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") на исход референдума по выходу Великобритании из ЕС.

"Британские пиарщики недопиарили преимущества Британии в ЕС и свалили свой провал на RT и Sputnik. Не могут смириться с тем, что их сограждане могут думать сами, читать что-то, кроме газеты "Таймс", и голосовать, как им хочется", — отметила Симоньян.

Референдум по Brexit прошел в июне 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,89% британцев.

Исследование 89up

Британские СМИ рассказали об исследовании коммуникационного агентства 89up о "попытках России" повлиять на исход референдума.

Согласно анализу, публикации российских СМИ, в частности RT и Sputnik, и их распространение в соцсетях оказали вчетверо большее влияние на Brexit, чем официальная кампания за выход Британии из ЕС.

Результаты направили в парламентские комитеты, участвующие в расследовании "вмешательства" России.

Компания 89up официально занимается услугами политического пиара и лоббирования. Ее финансировала неправительственная организация Best for Britain, которая в прошлом году получила более 400 тысяч фунтов стерлингов от миллиардера Джорджа Сороса, сообщила The Guardian.

Расследование "вмешательства"

Эту информацию, раскрытую изначально Daily Telegraph , подтвердил и сам финансист. Исполнительный директор 89up Майк Харрис ранее выступал в поддержку Сороса на страницах британских СМИ.

В ноябре британская избирательная комиссия начала расследование источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС (Vote Leave).

Владельцы соцсетей получили письменные запросы по поводу соответствующей информации. Тогда Facebook сообщил, что российские структуры потратили на рекламу, касающуюся голосования по Brexit, чуть меньше доллара.

В свою очередь, Twitter заявил, что RT в указанный период потратил на рекламу тысячу долларов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".