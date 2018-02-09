Посольство в Лондоне "извинилось" за то, что Россия не вмешивалась в Brexit

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало статью The Guardian о том, что YouTube не обнаружил свидетельств, указывающих на какое-либо вмешательство России в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

Sorry to disappoint you guys 🤷‍♀️ pic.twitter.com/LXz36JWcxc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 февраля 2018 г.

​"Жаль вас разочаровывать, ребята", — отметили дипломаты.

Ранее в Вашингтоне прошли слушания, посвященные теме фейковых новостей, в которых приняли участие представители Google, YouTube, Facebook, Twitter, телекомпаний CNN и CBS. Как сообщила глава YouTube по связям с государственными структурами Джунипер Даунс, в компании провели тщательное расследование, но не нашли никаких признаков того, что Россия каким-то образом вмешивалась в ход референдума по Brexit.

На Западе не раз обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы в разных странах. В Москве все обвинения отвергали, называя их голословными и отмечая, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", никто не представил.