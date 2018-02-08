Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании сравнили "вмешательство" Москвы в референдум по Brexit и финансовое участие в нем американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение опубликовали в Twitter диппредставительства.

В твите приводится скриншот статьи BBC , в которой говорится, что Сорос направил 400 тысяч фунтов стерлингов политикам, которые ратуют за сохранение места Великобритании в Евросоюзе. Дипломаты сравнили "российские траты на рекламу в Facebook" и участие Сороса в Brexit.

"Российская компания тратит 72 пенса на рекламу в Facebook: вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Сорос тратит 400 тысяч фунтов стерлингов на дискредитацию британского правительства: волноваться не о чем", — говорится в сообщении.

A Russian company spends 72p on Facebook ads: interference, hybrid war, parliamentary inquiry

Soros spends £400K on bringing down UK Government: nothing to worry about pic.twitter.com/yeCZw4Z2B1 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 февраля 2018 г.

Британские парламентарии расследуют предполагаемое вмешательство России в референдум о выходе Британии из Евросоюза, прошедший 2016 году. При этом в Лондоне заявляли, что у них нет никаких подтверждений такого вмешательства.

Ранее в Facebook сообщили, что Россия потратила около 72 пенсов на рекламу в соцсети с целью повлиять на исход референдума по Brexit.