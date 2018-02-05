Симоньян о маркировке RT на YouTube: странно, что без медведя в ушанке

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение платформы YouTube маркировать материалы телеканала.

"YouTube поставил на контент RT метку "Мэйд ин Раша". Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо", — сказала она RT.

На прошлой неделе Google и YouTube заявили, что будут помечать материалы СМИ, финансируемые государством, особой маркировкой. В список попал и RT. Компании подчеркнули, что это необходимо для "повышения прозрачности" выдачи новостей.

Накануне надпись "RT полностью или частично финансируется российским правительством" появилась под видео телеканала при просмотре их на YouTube из США.

При этом никаких доказательств нарушений требований прозрачности со стороны RT компании не нашли.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканала. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента и лишили аккредитации в конгресс. Кроме того, телеканал обвиняют во влиянии на американские выборы через соцсети. Никаких доказательств этого нет.

Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.