Симоньян ответила на слова конгрессмена о пропагандистских "фабриках КГБ"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена Адама Кинзингера о существовании пропагандистских "фабрик КГБ". По его словам, их сотрудники специально публикуют новости российского телеканала в социальных сетях в политических целях.

"Призрак КГБ все еще бродит по конгрессу и будоражит неокрепшие умы конгрессменов", — заявила Симоньян.

Также Кинзингер в эфире телеканала CNN обвинил RT в распространении фейковых новостей. Обсуждая с ведущим выпады Дональда Трампа в адрес американских телеканалов, конгрессмен отметил, что "настоящей проблемой" является российский телеканал.

"Ошибки совершают все СМИ"

Ранее Симоньян в интервью агентству Associated Press ответила на обвинения в адрес телеканала в искажении информации. Она напомнила, как журналист издания Spiegel обвинил RT в использовании видео одного протеста для иллюстрации другого, хотя это оказалось не так.

Главный редактор подчеркнула, что ошибки совершают все СМИ. Однако в подобных ситуациях RT всегда выступает с опровержением и извиняется перед аудиторией, а однажды даже снял с эфира шоу. При этом в случае ошибки телеканал получает столько критики, сколько ни одно другое средство массовой информации.

"Нас обвиняют в том, чего мы не делаем. А если мы ошибаемся, это так раздувают", — добавила Симоньян.