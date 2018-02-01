Депутат от партии Макрона обсудил со Sputnik международные проблемы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Депутат Народного собрания Франции от партии "Вперед, Республика!" Жоаким Сон-Форже дал интервью Sputnik France.

Политик стал первым членом партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!", побеседовавшим со Sputnik. Ранее французский лидер назвал Sputnik и RT органами пропаганды и влияния и обвинил их в распространении "ложной информации и клеветы".

"Возможно, мне нужно было попросить разрешение", — иронизирует политик.

При этом он отметил, что считает делом чести разговаривать со всеми СМИ.

В интервью депутат затронул различные актуальные проблемы международной и внутренней повестки. В частности, он поприветствовал начало диалога между Пхеньяном и Сеулом.

"(Ситуация в Северной Корее — Прим.ред.) является достаточно сложной проблемой международных отношений: с одной стороны, необходимо продолжать настаивать на соблюдении правил о нераспространении ядерного оружия, а с другой — хочется добиться снятия напряженности на полуострове", — сказал он.

Он также выразил мнение, что ограничительные меры против КНДР продолжат действовать.

"Они продолжают действовать, поскольку по-прежнему существует угроза продолжения баллистической и ядерной программы, что беспокоит постоянных членов Совета безопасности ООН", — заявил политик.

Депутат также прокомментировал проблему переселения албанцев во Францию и ситуацию в Косово. По его словам, этот процесс является одной из важных составляющих экономической миграции в республику.

"По этой проблеме — проблеме экономической миграции — между двумя государствами ведется диалог. Мы по-прежнему хотим принимать у себя тех, кто нуждается в политическом убежище, однако люди не должны, как это происходит сейчас, приезжать и просить политическое убежище, в то время как за этим стоят экономические причины", — подчеркнул депутат.

Сон-Форже также призвал не рассматривать ситуацию на севере Косова исключительно через призму противостояния между косовскими албанцами и косовскими сербами. По его мнению, такой подход может привести к дальнейшему обострению ситуации. Политик подчеркнул, что страна должна остаться многокультурной, несмотря на то, что албанцы составляют большинство.

"Возможно, правосудие слишком медлительно. Некоторые находят, что оно по-хорошему пристрастно. Но если мы взяли на себя демократические обязательств… мы должны продолжать разговаривать друг с другом, должны участвовать в одних и тех же процессах и делать так, чтобы международное правосудие смогло быть более объективным в своей работе", — резюмировал Сон-Форже.