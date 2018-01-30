Посольство России в Лондоне высмеяло статью Sun о "рыбе-мутанте" в Иртыше

ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Посольство России в Лондоне пошутило в Twitter на тему статьи в британском таблоиде Sun о "рыбе-мутанте, пойманной в водах Иртыша".

"Неудивительно будет, если завтра кто-нибудь назовет эту рыбу "гибридной угрозой безопасности Великобритании", — сказали дипломаты.

Под комментарием — фото из статьи газеты, где рассказывается про рыбака, поймавшего рыбу с рогами.

Сообщение о необычном улове появилось и в российской прессе, в частности в онлайн-издании "СуперОмск" — под заголовком "В Омской области у месторождения циркония под Тарой поймали рогатых щук".

No surprise if tomorrow someone calls this fish "hybrid threat to UK security” pic.twitter.com/dOFk5kne6J — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 января 2018 г.

В дипмиссии регулярно шутят над заголовками популярных британских газет, а также обращают внимание на ошибки и искажения фактов в СМИ. Так, в середине января посольство прокомментировало статью Times о "секретных российских торпедах", назвав подобные публикации угрозой здравому смыслу.