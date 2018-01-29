"Цэрэушный Google". Симоньян прокомментировала позицию компании по RT

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала позицию компании Google по маркировке материалов RT на своих ресурсах.

"Вот мы не верили, что Google цэрэушный, а он таки да", — сказала она телеканалу.

Выступая в сенате на слушаниях по "российскому вмешательству в выборы", компания заявила, что работает над "повышением прозрачности" выдачи новостей в результатах поиска. Для этого Google будет помечать материалы СМИ, финансируемые государством, особой маркировкой. В компании рассказали, что в поисковике уже видны ярлыки, которые "указывают на связь RT с российскими властями", то же самое произойдет на YouTube. Несмотря на заявление представителей компании, на сервисах Google материалы телеканала пока никак не помечены.

В компании также рассказали, что не нашли нарушений требований прозрачности со стороны RT и Sputnik, но планируют мониторить все платформы Google, чтобы "не допустить злоупотреблений".

Расследование "российского вмешательства в американские выборы" в конгрессе и сенате началось после неожиданной победы Дональда Трампа. По мнению Вашингтона, Москва могла влиять на избирателей в США при помощи российских СМИ.

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google подтвердили в конгрессе, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В МИД решение Twitter назвали "очередным агрессивным шагом", направленным против работы российских СМИ в Штатах, и пообещали принять ответные меры.

Россия неоднократно опровергала обвинения со стороны США во вмешательстве в выборы, называя их голословными и абсурдными.