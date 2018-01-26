Российские дипломаты пожелали Лондону удачи в поисках "руки Кремля"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Посольство России в Лондоне в Twitter пожелало "удачи" главе комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиану Коллинзу, который раскритиковал руководство социальной сети за отсутствие доказательств "российского вмешательства" в голосование по Brexit.

Представители дипмиссии опубликовали отрывок материала The Times под названием "Члены парламента упрекают Twitter из-за кремлевских троллей". В нем говорится, что политики уже несколько раз "ругали" соцсеть за то, что ее администрация не может найти следов влияния Москвы на референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

"Продолжайте, мистер Коллинз. Просто продолжайте. Удачи", — прокомментировали российские дипломаты статью The Times.

Накануне руководство Twitter направило письмо в возглавляемый Коллинзом комитет, в котором говорилось, что Россия никак не повлияла на результаты референдума 2016 года. Представители компании изучили "аккаунты-тролли", обнаруженные City University, и выяснили, что всего один процент из них был зарегистрирован в России.

"Сейчас у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их (аккаунты. — Прим. ред.) с Москвой", — говорится в заявлении.

Ранее британские парламентарии инициировали расследование в связи с предполагаемым вмешательством России в Brexit. Комитет по цифровым технологиям палаты общин запросил соответствующую информацию у Facebook и Twitter. Представители Facebook пока не представили результаты своего расследования.