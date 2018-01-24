Заместитель главного редактора RT ответила на нападки ведущей BBC

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина приняла участие в дискуссии, посвященной теме фейковых новостей, в рамках международного форума в Давосе. Запись беседы доступна на сайте телеканала.

В ответ на критику ведущей BBC Зейнаб Бадави, которая заявила, что российские и британские медиа нельзя "ставить на одну доску", Белкина заметила, что RT — такая же национальная компания, которая работает в соответствии с законами Соединенного Королевства. "Нашу деятельность тоже регулирует Ofcom и все наши передачи должны отвечать его требованиям", — сказала Белкина.

В ответ на замечание, что Ofcom выносил RT предупреждения, замглавреда подчеркнула, что, в отличие от BBC, российский канал не штрафовали. По ее словам, на сегодняшний день главная проблема заключается в том, что требования к RT постоянно меняются. При этом она признала, что в репортажах иногда встречаются ошибки, однако телеканал старается их не пропускать и публикует уточнения.

"Но в отношении RT и других альтернативных СМИ подобные обвинения используются как способ представить нашу деятельность в неверном свете", — считает Белкина.

Она также обратила внимание на лицемерие журналистов, которые высмеивают Дональда Трампа за то, что он обвиняет "несимпатичные" ему СМИ в публикации фейковых новостей. Эти массмедиа, по ее словам, поступают точно так же по отношению к RT, "без всяких оснований и доказательств обвиняя наш канал в том, чего он никогда не делал".

"Это просто способ заткнуть рот альтернативному источнику новостей", — уверена она.

Заместитель главреда рассказала, что после окончания дискуссии к ней подходили слушатели из разных стран. "Они признались, как приятно им было услышать мнение представителя альтернативных СМИ со сцены такого мероприятия как Давосский форум", — отметила Белкина.

Это, по ее мнению, свидетельство того, что в мире есть насущная потребность в таких источниках информации как RT.

В ноябре Минюст США внес в список иноагентов телеканал RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Кроме того, американские власти потребовали, чтобы в этом качестве зарегистрировалась фирма RIA Global LLC, занимающаяся производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

Вместе с тем в списки Минюста США не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.