Посольство России в Лондоне посоветовало таблоидам "начинать волноваться"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало новость в The Guardian о создании специального органа для борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией.

If @Number10gov is serious about combatting fake news on Russia then some tabloids should start worrying pic.twitter.com/a96wptAYGp — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 января 2018 г.

​"Ну если уже в офисе премьера серьезно решили бороться с фейковыми новостями о России, то таблоидам пора начинать волноваться", — написали дипломаты.

В дипмиссии регулярно обращают внимание на ошибки и искажения фактов в британских СМИ, а также часто шутят над заголовками популярных газет. Так, на прошлой неделе посольство прокомментировало статью Times о "секретных российских торпедах", назвав подобные публикации угрозой здравому смыслу.