ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Руководство демократического меньшинства в комитетах по разведке сената и палаты представителей обратились к социальным сетям Facebook и Twitter с требованием расследовать деятельность "российских ботов", говорится в письме членов конгресса.

Письмо к главе Facebook Марку Цукербергу и главе Twitter Джеку Дорси подписали сенатор Дайэнн Файнстайн и конгрессмен Адам Шифф.

Они требуют от соцсетей сообщить, были ли задействованы в выборах 2016 года какие-либо "аккаунты, связанные с российскими операциями влияния", и если да, то сколько их было. Также их интересует "частота и объем записей и сколько настоящих пользователей оказались затронуты этой кампанией".

Ранее Facebook пришел к выводу, что "российские действующие лица" стоят за примерно 80 тысячами записей в Facebook, которые могли прочесть до 126 миллионов жителей США. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".