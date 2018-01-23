В Молдавии объяснили, почему не пустили в страну журналистку RTVI

КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Журналистке русскоязычного телеканала RTVI гражданке РФ Марианне Минскер и оператору не разрешили въехать в Молдавию, так как они якобы не смогли подтвердить цель визита в республику, заявили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики.

На прошлой неделе погранполиция Молдавии не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции.

"Двум гражданам Российской Федерации не был разрешен въезд в Молдавию, потому что они не могли подтвердить цель визита в республику. На пограничном контроле они заявили, что у них запланирована встреча, и предоставили предполагаемый запрос на проведение интервью с главой государства, однако не смогли подтвердить согласие на реализацию интервью", — сообщили в пресс-службе погранполиции.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "речи о депортации или запрете на въезд не идет". Собеседник агентства уточнил, что граждан РФ отправили в Москву ближайшим рейсом.

RTVI — международный русскоязычный телеканал, вещающий на территории, в частности, России, Украины, стран Балтии, США, Канады, Израиля, Германии и Великобритании, был создан в 1990-х Владимиром Гусинским.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.