Порошенко надеется, что СМИ ограничат "российские новости" самостоятельно

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на саморегуляцию украинских СМИ с целью не допустить информационного влияния России.

Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины, заявил, что очень важно найти способ препятствовать распространению информации российских СМИ в "украинском информпространстве".

"Иногда их не без удовольствия тиражирует наша оппозиция. Время от времени пренебрегают даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические, европейские", — сказал Порошенко.

По его словам, необходимо найти ответ на вопрос о том, как бороться с подобным положением дел.

"Мы координируем наши усилия извне с нашими партнерами, а внутри страны я рассчитаю на саморегуляцию со стороны медиасообществ", — добавил президент.

Ранее в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей в то время правящей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

Администрация Порошенко назвала эти документы подделкой и призвала СМИ "не распространять ложную информацию". Позднее "Украинская правда" извинилась перед читателями за новость о "письмах Порошенко к ФСБ".

Лидер крупнейшей в Верховной раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам после обнародования документов, в которых утверждается, что украинский президент Петр Порошенко ранее обещал ФСБ не действовать против интересов России.