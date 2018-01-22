Порошенко надеется, что СМИ ограничат "российские новости" самостоятельно

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на саморегуляцию украинских СМИ с целью не допустить информационного влияния России.
"Иногда их не без удовольствия тиражирует наша оппозиция. Время от времени пренебрегают даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические, европейские", — сказал Порошенко.
По его словам, необходимо найти ответ на вопрос о том, как бороться с подобным положением дел.
Ранее в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей в то время правящей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.
Лидер крупнейшей в Верховной раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам после обнародования документов, в которых утверждается, что украинский президент Петр Порошенко ранее обещал ФСБ не действовать против интересов России.