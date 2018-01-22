Статус иноагента осложнил работу телеканала RT в США, заявила Симоньян

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Регистрация RT в качестве иностранного агента в соответствии с американском законом FARA сильно осложнила работу российского СМИ в США, заявила в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Сильно (повлияло)", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, как отразилась на работе телеканала его регистрация в качестве иностранного агента в ноябре прошлого года.

"Должно быть, вы знаете, что отозвали нашу аккредитацию в конгрессе. Причина, которая была озвучена, — именно тот факт, что мы были зарегистрированы в соответствии с FARA (законом "О регистрации иностранных агентов" – ред.). Хотя нам говорили, американские официальные лица много раз говорили, что регистрация в соответствии с этим законом — просто регистрация, и она не будет иметь никаких последствий, что она служит для обеспечения прозрачности, честности и так далее. На самом деле для нас это значит, что у нас отозвали аккредитацию, уходят некоторые люди, потому что для них морально тяжело работать как иностранный агент, приходит меньше гостей. И, возможно, более важное – много наших партнеров в США теперь говорят нам, что они должны или отменить или пересмотреть наши соглашения… Много последствий", — сказала Симоньян.

По словам главного редактора RT, аргументация американских властей по этому вопросу — ложь и "маска для того, чтобы правительство выглядело так, будто уважает свободу слова и право всех на то, чтобы обратиться к аудитории и рассказать историю". "На самом деле это мера, шаг, чтобы усложнить нашу работу, а иногда и сделать невозможной", — отметила она. "Мы никогда не скрывали, что мы из России", — подчеркнула Симоньян.

Главный редактор RT отметила также, что после того, как компании Twitter и Facebook вызвали в конгресс для дачи показаний (по делу о "вмешательстве РФ" в американские выборы), "они приняли некоторые решения" против телеканала. По поводу освещения самой избирательной кампании в ноябре 2016 года в США главный редактор сказала, что RT "был намного более сбалансированным, чем ведущие СМИ", которые "с самого начала сделали свой выбор".

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

США и ряд других стран, препятствуя работе российских СМИ, ограничивают конкуренцию в этой сфере, а политика Вашингтона в отношении СМИ РФ, в том числе телеканала RT, противоречит принципам свободы слова, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".