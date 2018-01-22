Симоньян рассказала, как экс-посол США хотел пожаловаться на нее Медведеву

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что бывший американский посол в Москве грозился пожаловаться на ее работу Дмитрию Медведеву, который тогда занимал пост президента РФ.

"Вы не можете представить, как громко на меня ругался бывший посол Соединенных штатов в России. Он даже сказал мне, что он собирается пожаловаться Медведеву на мою работу. Что многое говорит о свободе печати и независимости", — заявила Симоньян в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс , не уточняя имя дипломата.

Главред телеканала добавила, что часто слышит критику в свой адрес от разных лиц и организаций со всего мира. "Не только люди из Кремля, люди из разных мест, в том числе из США, иногда звонят и ругаются на меня", — отметила она.