Times разглядела в фильме об инопланетном вторжении "пропаганду Кремля"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Британская газета Times опубликовала рецензию на российский фантастический фильм "Притяжение", в которой почти ничего не сказано про саму картину, зато не раз упомянут президент России Владимир Путин.

В материале, в частности, говорится, что режиссер ленты Федор Бондарчук — "сторонник Путина", а одного из героев картины — полковника Лебедева, которого сыграл Олег Меньшиков, назвали "похожим на Владимира".

Журналисты также провели параллели между российским кино о вторжении инопланетян и фильмом "Триумф воли" о съезде НСДАП, который был снят по заказу Адольфа Гитлера.

"Конечно, пропаганда не всегда так уж плоха и, как доказал "Триумф воли" Лени Рифеншталь, может производить сильное эстетическое впечатление", — пишет Times. Однако "Притяжение" автор рецензии посчитал "нудным" за исключением "нескольких боевых сцен".

На публикацию обратили внимание в посольстве России в Лондоне, указав в Twitter, что британские журналисты "не осилили суть фильма".

.@thetimes fails to get the point of the film, which is quite the opposite — message of understanding. "Fish can’t see water”. See @Attraction_UK, now on UK-wide release, and judge for yourself! pic.twitter.com/c7eRsZ0p9K — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 19 января 2018 г.

"Фильм несет в себе идею взаимопонимания. "Рыба не разглядела воду", — говорится в сообщении. Дипломаты также посоветовали британцам сходить в кино и оценить фильм самостоятельно.

Фильм "Притяжение" вышел на экраны в январе 2017 года. Лента рассказывает о корабле пришельцев, который сбивают российские военные, и он терпит крушение в московском районе Чертаново. В картине присутствует и космическая фантастика, и элементы социальной драмы, и любовный треугольник, затрагиваются также темы манипуляций общественным мнением в соцсетях. В Великобритании лента появилась в прокате с 18 января 2018 года.