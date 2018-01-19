МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала призыв канадских консерваторов "отслеживать контент" телеканала.

"В Канаде слышали про обвинения разведки США в адрес RT, не очень поняли, но явно не хотят отставать от большого брата", — сказала Симоньян.

В среду член канадской Консервативной партии Эрин О'Тул призвал обеспечить большую прозрачность соглашений с RT, который платит канадским поставщикам телевизионных услуг за гарантированное включение в пакеты. По его словам, нужно обсудить возможность "отслеживания контента" или "усиления контроля" за RT "по линии безопасности".

Ранее, в интервью телеканалу NBC, Симоньян отмечала, что главная задача RT — информирование аудитории. Она назвала несправедливыми обвинения RT в пропаганде, напомнив, что западные каналы не скрывают, что представляют позиции своих стран.

Главред RT подчеркнула, что каждое СМИ пытается донести до аудитории какую-то информацию и имеет право самостоятельно выбирать сюжеты, приглашать в эфир тех, кого считает нужными, и говорить те вещи, которые считает правильными.