ВЕНА, 19 янв — РИА Новости. Требование Минюста США к компании RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента — "не безобидная формальность", считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Подобные меры — <…> искусственно создаваемое препятствие для нормальной работы неугодных СМИ, которое может стать основанием для всевозможных ограничений", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ. В этой связи он напомнил о лишении журналистов RT America аккредитации в конгрессе из-за статуса иноагента.

По его словам, вина RIA Global "оказалась в том, что она производит контент для представительства информационного агентства и радио Sputnik в США".

Постпред обвинил американские власти в откровенной дискриминации отдельных СМИ и наступлении на свободу слова в целом. Он призвал Вашингтон отказаться от подобных шагов, которые провоцируют введение ответных мер и рост напряженности.

Лукашевич рассчитывает, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отреагирует на ситуацию.

В январе Минюст США потребовал, чтобы RIA Global, производящая контент для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрировалась в качестве иноагента.

До этого в список иностранных агентов в США включили RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Кроме того, предупреждение о возможности регистрации получила американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. В реестр включили девять американских медиа.