Телеканал CNN расширит бюро в Москве

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Телекомпания CNN сообщила в четверг о расширении своего бюро в Москве.

Расширение происходит на фоне усиления давления на российские СМИ в США. Ранее Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

"CNN расширяет московское бюро с помощью ключевых назначений, что отражает растущую приверженность освещению все более важных историй, появляющихся в России", — говорится в пресс-релизе канала.

Натан Ходж, экс-глава бюро Wall Street Journal в Москве, станет руководителем бюро CNN. Ходж работал также в Кабуле и делал репортажи из Пакистана, Ирака, Ирана и Сирии, а в последние годы занимался вопросами национальной безопасности США.

Фред Плейтген переедет в Москву из Лондона, еще одним старшим корреспондентом будет Мэтью Ченс, уже работавший в России на протяжении ряда лет.

"Трудно переоценить важность России в международном плане, идет ли речь о предстоящих выборах в самой России, ее предполагаемой роли в недавних выборах в США или в вопросах, касающихся Украины, Европы, Китая, Ирана и Сирии. (Президент России) Владимир Путин уникально интересная фигура, и его повестка дня в стране и за ее пределами захватывает аудиторию по всему миру", — заявила в связи с расширением бюро старший вице-президент CNN по международным новостям Дебора Райнер.

"Этот год крайне важен для России, и та страсть к репортажам, которую я вижу в CNN, наполняет меня энтузиазмом насчет будущего", — добавил будущий глава бюро Ходж.