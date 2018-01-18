Симоньян ответила на обвинения США о влиянии RT на зарубежную аудиторию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление экс-агента ФБР Клинта Уоттса о попытках России повлиять на зарубежную аудиторию с помощью СМИ.

Во время заседания комитета сената по торговле, науке и транспорту, посвящённого терроризму и социальным СМИ, он заявил, что Россия, стремясь повлиять на людей в какой-либо стране, создаёт базу для очередной кампании, добавляя новый язык на ленту новостного агентства Sputnik или запуская канал RT в YouTube на ещё одном языке.

"В сенате США говорят, что, когда мы запускаем канал на каком-то языке, мы хотим обратиться к аудитории, владеющей этим языком. Daaaaa!" — сказала главред.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу RT, обвиняя его в попытке повлиять на внутреннюю политику государства. Телеканал обязали зарегистрироваться в качестве иноагента и лишили аккредитации в конгрессе. При этом никаких доказательств таких действий со стороны RT Вашингтон так и не предоставил.

В ответ на действия Вашингтона в России также приняли закон об иноагентах и включили туда ряд американских СМИ.