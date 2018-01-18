МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Призыв депутатов Европарламента увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ — удобная уловка, поскольку "российской угрозой" Запад может оправдать все свои неудачи, но рано или поздно терпение европейских налогоплательщиков, продолжающих оплачивать затратную "охоту на ведьм", лопнет, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Депутаты Европарламента в среду призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. При этом ряд депутатов заявили о том, что такой подход является лишь поиском виновных в собственных проблемах Европы и отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства.

"Страшилка о "российской пропаганде", столь популярная в среде западных пропагандистов же, чиновников и военных, уже давно стала выгодной не только в политическом, но и в финансовом отношении. Очевидно, что чем дальше, тем явственнее так называемая "российская угроза" будет проступать везде – в области здравоохранения и сокращения социальной поддержки ЕС своих граждан, очернения НАТО, неудачных стартов ракет Илона Маска, росте уровня уличной преступности и падения рождаемости, а также во многом другом, чего мы пока себе представить не можем, но легко могут депутаты Европарламента", — сказал Шафир РИА Новости.

Он отметил, что, безусловно, на противодействие этой "смертельной угрозе" потребуется "всё новое и новое увеличение бюджетов".

"Не исключено, что уровень "российской информационной агрессии" будет только возрастать, и 10-кратного увеличения бюджета на самоотверженную контрпропаганду будет не хватать уже в ближайшем будущем, что потребует уже 100-кратного роста соответствующих расходов на неустанную борьбу зарубежных коллег. В связи с данной ситуацией возникает лишь один вопрос – как скоро лопнет терпение европейских налогоплательщиков, продолжающих оплачивать эту весьма затратную "охоту на ведьм", бюджету и размаху которой позавидовал бы покойный, но легендарный американский сенатор Джозеф Маккарти", — добавил представитель СЖР.