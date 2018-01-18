В Госдуме готовы ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдавии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Госдуму внесен проект заявления депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.
Суд констатировал обстоятельства оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.