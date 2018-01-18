В Госдуме готовы ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдавии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Госдуму внесен проект заявления депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова", — говорится в базе Госдумы.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Президент Молдавии дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений. В КС также обратился Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона, так как по конституции президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Суд констатировал обстоятельства оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.