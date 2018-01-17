ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Компания Twitter рассмотрит возможность индивидуального оповещения своих пользователей о том, что они могли читать сообщения с аккаунтов, якобы связанных с Россией, заявил в среду директор одного из подразделений компании Карлос Монье.

"Мы работаем над тем, чтобы выявить и в индивидуальном порядке оповестить пользователей, которые во время предвыборной кампании в 2016 году читали сообщения с аккаунтов, связанных с "Агентством по изучению интернета" (Internet Research Agency)", — сказал он на слушаниях в американском сенате.

Однако Монье не уточнил, когда именно может начаться процесс уведомления и каким образом он будет проходить.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.